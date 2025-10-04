ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 12 сигнали за наводнени мази в Добрич, изведена...

Джордж Ръсел най-бърз в квалификацията в Сингапур, но го разследват

1476
Джордж Ръсел се радва на успеха си.

Джордж Ръсел с "Мерцедес" спечели първа позиция за старта на Гран при на Сингапур, поне към момента. След квалификацията той бе привикан от стюардите заради евентуално нарушение на правилата по време на първата част, когато имаше жълти флагове заради проблем с Пиер Гасли.

Ръсел регистрира 1:29,158 минути при първото си излизане в третата част на квалификацията. Макс Верстапен с "Ред Бул" бе 182 хилядни от него и чака наказание за колегата си.

Лидерът в шампионата Оскар Пиастри с "Макларън" даде трето време на 366 хилядни, а най-сериозният му съперник и съотборник Ландо Норис бе едва пети зад втория мерцедес на Андреа Кими Антонели.

Шести и седми са Луис Хамилтън и Шарл Льоклер с ферари.

