Българска фотографка отличена на фестивал в Италия

Националите по ръгби биха Турция в дебюта на новия треньор

Българският национален отбор по ръгби победи състава на Турция с 16:14 (6:7) в среща от група С на Европейската конференция. Мачът беше посетен от солиден брой зрители на стадион "Васил Левски" в София, а също така беше дебютен и за новия национален селекционер Ивайло Иванов.

Първата победа на българите ги изравнява на върха в класирането с Украйна, която по-рано тази есен срази турците с 43:6. Четвъртият отбор в групата е Молдова. Успехът носи и морално удовлетворение на българите, които се реваншираха за тежката загуба от преди година с 10:46.

Днес българският тим показа много силна воля, след като изоставаше и на полувремето с 6:7. Турците в един момент поведоха с 14:6, но само за 15 минути резултатът стана 16:14 за "лъвовете". С решаващ принос се оказа капитанът на тима Петър Николов, който реализира 11 точки.

