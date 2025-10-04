ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Димов със сребро на изхвърляне от световното ...

Българин с титла на двойки в Сарагоса

1168
Янаки Милев Снимка: БФТенис

Янаки Милев спечели титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Милев и представителят на домакините Алваро Буено Хил, поставени под номер 1, победиха на финала испанците Алваро Хименес и Кеони Пуиг Маккалан с 6:4, 6:4 за 64 минути.

Българинът и испанецът поведоха с 5:2 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част те взеха аванс от 4:2, в деветия гейм пропиляха четири мачбола, но в десетия затвориха срещата при петата си възможност.

21-годишният българин игра на финал на двойки във веригата на Международната федерация ITF за трети път през този сезон след състезанията в Гандия през юли и в Доха през януари.

Той завоюва общо пета титла при дуетите в кариерата си и първа от средата на октомври миналата година в тандем със сънародника си Пьотр Нестеров в надпревара от същия ранг в Санта Маргерита Ди Пула (Италия).

Янаки Милев

