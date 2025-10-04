Най-малките в ски скока се състезаваха в Самоков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес на ски шанцата в град Самоков се проведе състезание по ски скок от календара на БФСки за деца до 15 години за купа "Ски Старс".

При най малките момчета победи Борислав Субев пред Валентин Субев, Никола Драганов, Калоян Асенов и Кристиан Гайдаров.

Класиране момичета до 15 г.: 1. Рая Кръстанова, 2. Ива Карадимова, 3. Силвия Янакиева и трите от "Б-тийм".

При момчета до 15 г. първи е Данаил Павлович, пред Захари Начков и Петър Кръшняк и тримата от Бояна тийм.

На малката шанца участие взеха Мира Клисурска, Симона Стоянова, Алеса Иванова, Биляна Валентинова, Дарина Димитрова, Дамяна Димитрова, Ванеса Чавдарова, Мариана Петкова, Калоян Стефанов и Николай Митков, всичките от Бояна тийм.

Следващите състезания на младите таланти в ски скока са на 1-ви ноември в Симеоново-София и 2 ноември в Самоков.