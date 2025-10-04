Донски остана на косъм от титла в Португалия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски допусна поражение на финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Брага (Португалия) с награден фонд 91 250 евро.
Донски и Стефан Латинович (Сърбия) отстъпиха в спора за трофея пред поставените под номер 1 бразилци Марсело Демолинер и Орландо Луис с 5:7, 7:5, 7:10.
Българинът заработи 1315 евро и 50 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 155-ото място. Той достигна трети финал при дуетите във веригата за сезона, като спечели титлата в Руанда през март и загуби мача за трофея в Тунис през май.