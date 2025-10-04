Донски остана на косъм от титла в Португалия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски допусна поражение на финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Брага (Португалия) с награден фонд 91 250 евро.

Донски и Стефан Латинович (Сърбия) отстъпиха в спора за трофея пред поставените под номер 1 бразилци Марсело Демолинер и Орландо Луис с 5:7, 7:5, 7:10.

Българинът заработи 1315 евро и 50 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 155-ото място. Той достигна трети финал при дуетите във веригата за сезона, като спечели титлата в Руанда през март и загуби мача за трофея в Тунис през май.