"Челси" взе дербито във Висшата лига, Арне Слот и "Ливърпул" с втора поредна загуба

"Челси" спечели голямото дерби на 7-ия кръг във Висшата лига.

"Сините" от Лондон победиха 2:1 "Ливърпул". Мойсес Кайседо откри със страхотен удар в 15-ата минута. Коди Гакпо изравни в 63-тата. Естевао донесе победата на домакините в 96-ата минута.

Така за първи път, откакто пое "Ливърпул", Арне Слот пада в поредни мача от английския елит. С успеха "Челси" се изкачи на 6-ото място във Висшата лига с 11 точки. Шампионът "Ливърпул" пък сдаде върха след поражението и заема второто място с 15 пункта.

Лидер с точка повече е "Арсенал", който победи 2:0 "Уест Хем". Със същия резултат "Манчестър Юнайтед" надви "Съндърланд".