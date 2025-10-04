ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Морето край Царево гъмжи от столевки, събират ги с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21433811 www.24chasa.bg

"Байерн" продължава да мачка! Баварците с 10 поредни победи

1336
Диас вкара 2 гола за "Байерн". СНИМКА: РОЙТЕРС

"Байерн" продължава да мачка и да реди победа след победа от началото на сезона! Грандът от Мюнхен не срещна трудности срещу "Айнтрахт" (Франкфурт) - 3:0.

Два гола вкара Луис Диас, а веднъж се разписа и Хари Кейн.

С успеха тимът на Венсан Компани увеличи на 4 точки преднината си на върха пред "Борусия" (Дортмунд) преди дербито между двата тима на "Алианц Арена" веднага след паузата.

Успехът бе 10-и пореден от началото на сезона. Този над тима от Фракфурт бе 6-и поредна в германския елит. "Байерн" записа още 2 победи в Шампионската лига, и по една за суперкупата и купата на страната.

Диас вкара 2 гола за "Байерн". СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)