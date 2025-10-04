ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Филип Кръстев под въпрос за мачовете на България

Филип Кръстев Снимка: Startphoto.bg

Филип Кръстев е под въпрос за мачовете на националния отбор срещу Турция и Испания.

Халфът пропусна последния мач на своя "Оксфорд Юнайтед" заради контузия. Той не беше включен в групата, като официалният сайт на клуба от Чемпиъншип посочи като причина травма.

Без Кръстев "Оксфорд Юнайтед" падна 1:2 от "Уотфорд" като гост. Тимът на българина заема 22-о място с 6 точки.

По-рано днес деня стана ясно, че друг от повиканите от новия селекционер на България - Емил Ценов, отпада от сметките за мачовете от световните квалификации заради контузия. Той бе заменен в състава от Кристиан Димитров.

