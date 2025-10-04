"Левски" зарадва Хулио Веласкес за ЧРД, "сините" пак на върха в Първа лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" ще бъде на върха в Първа лига поне още 2 седмици. "Сините" спечелиха 3:1 срещу "Берое" в последния си мач преди паузата за националните отбори.

Така столичани направиха подарък на треньора си Хулио Веласкес, който в неделя има рожден ден.

С основна заслуга за успеха на "Левски" бе Марин Петков. Юношата на клуба и национал на България се появи от пейката при резултат 1:1 и се отчете с гол и асистенция.

"Сините" откриха още в 12-ата минута след гол на Мустафа Сангаре. В началото на втората част гостите останаха с 10 души, след като Тижан Сона бе изгонен. Първоначално реферът показа на играча на "Берое" жълт картон за нарушението му срещу Алдаир. Но от ВАР стаичката извикаха съдията Мариян Гребенчарски да прегледа ситуацията и той изгони защитника.

Вместо играчите на Хулио Веласкес да решат всичко, с оглед на това, че са с човек повече на терена, "сините" бяха попарени. Йесид Валбуена изведе Алберто Салидо, който размина Светослав Вуцов за 1:1 в 73-ата мин.

8 по-късно "Левски" все пак вкара втори гол. Той бе дело на резервата Марин Петков. Юношата на "сините" засече на задна греда пас на Радослав Кирилов.

В добавеното време Гашпер Търдин оформи крайното 3:1. За словенеца това бе първи гол с екипа на "сините". Асистенцията пък бе на сметката на Марин Петков.

С победата "Левски" излезе еднолично на върха с 26 точки. "Сините" имат аванс от 3 точки пред втория ЦСКА 1948. "Левски" е 5 точки и пред 14-кратните шампиони "Лудогорец". Разградчани обаче са с 2 мача по-малко, като утре излизат в дерби с ЦСКА.