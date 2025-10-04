Волейболните герои на България срещу №1 в света пред българска публика на Евро 2026

- Приемаме еврошампиона Полша. Избрахме за съперник Северна Македония, паднаха ни се още Украйна, Португалия и Израел

- Женският ни отбор срещу Сърбия и приемливи противници в Чехия

Новите народни любимци от националния отбор на България по волейбол за мъже ще играят пред родна публика на европейското първенство през 2026 г. срещу актуалния №1 в световната ранглиста, действащ еврошампион и бронзов медалист от световното първенство във Филипините - Полша.

Това отреди тегленият преди малко в Бари жребий за груповата фаза на шампионата на Стария континент. Евро 2026 е от 10 до 26 септември. Домакини са 4 страни - Италия, България, Финландия и Румъния. На българска земя ще се играят срещи до 1/4-финалите, а заключителната фаза - полуфиналите и мачовете за медалите, ще се проведе изцяло на италианска територия. По план домакинството ни на Евро 2026 трябва да е във Варна, но след фурора на световното първенство, завоюваните сребърни медали и огромния интерес все по-сериозно се заговори, че България ще домакинства в София.

Всеки от домакините (които са и водачи на групата) има право да избере един от съперниците си, а останалите 4 отбора до допълването на групите до 6 отбора се теглеха от урни от 1 до 4 спрямо позицията на съответния отбор в ранглистата. България избра Северна Македония. От първа урна, в която бяха още Словения, Сърбия и Франция, ни се падна Полша. От втора урна изтеглихме Украйна. Отборите от трета урна тегли Дамян Колев, който бе поздравен за българския успех на световното. Самият той си пожела и финал на Евро 2026, след което за България изтегли Португалия, която победихме на 1/8-финалите във Филипините. От четвърта урна ни се падна Израел.

Първите 4 от всяка от 4-те групи продължават към 1/8-финалите. Нашият поток в елиминациите включва групата от Румъния, където са Франция, Германия и Турция.

ГРУПА B - ГРУПАТА НА БЪЛГАРИЯ:

България

Северна Македония

Полша

Украйна

Португалия

Израел

ОСТАНАЛИТЕ ГРУПИ:

ГРУПА А (В Италия)

Италия

Швеция

Словения

Чехия

Гърция

Словакия

ГРУПА C (Във Финландия)

Финландия

Естония

Сърбия

Белгия

Нидерландия

Дания

Група D (В Румъния)

Румъния

Латвия

Франция

Германия

Турция

Швейцария

Женският национален отбор на България попадна в напълно приемлива група спрямо актуалното състояние - тази в Бърно с домакин Чехия. Евро 2026 при дамите е от 21 август до 6 септември.

ГРУПА B - ГРУПАТА НА БЪЛГАРИЯ:

Чехия

Австрия

Сърбия

Украйна

България

Гърция

ОСТАНАЛИТЕ ГРУПИ:

ГРУПА А (В Турция)

Турция

Латвия

Полша

Германия

Унгария

ГРУПА С (В Азербайджан)

Азербайджан

Португалия

Нидерландия

Белгия

Румъния

Испания

ГРУПА D (В Швеция)

Швеция

Черна гора

Италия

Франция

Словакия

Хърватия