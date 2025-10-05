Веласкес: Рожденият ден споделям със семейството си

Старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес заяви, че неговият тим е направил много добър и доминантен мач срещу „Берое" при победата с 3:1 в среща от 11-ия кръг на Първа лига.

„Един мач, в който ние бяхме доминиращият отбор от началото до края. За мен направихме много добър двубой, контролирайки абсолютно всички фази на играта. Действията се развиваха само в противниковото поле. Притежавахме топката изключително, заемахме правилно пространствата. Това, което ни липсваше до 80-ата минута, беше да материализираме шансовете, които създадохме днес. На база случилото се на терена, по-логично беше мачът да свърши с по-убедителен резултат. Не успявайки да вкараме втори гол и след това се стигна до ситуацията, в която ни изравниха. Реакцията след изравнителния гол беше невероятна. Във всички фази играчите направиха изключително добър мач", започна старши треньорът на „Левски".

„Моите футболисти реагираха изключително добре в моментите, когато губеха топката. Дължи се на две неща: първото е да стоиш добре в атака, да си компактен и групиран. Защото очевидно, ако не си компактен, няма смисъл да реагираш така в защита. Държиш линиите отдалечени. Целта ни е заедно да се придвижваме и в момента, в който загубим топката, да имаме бърза реакция. И на второ място, след като съумеем да отнемем, да сме заедно при изнасянето. Влагането на футболистите е фундаментално. Благодарение на тези два фактора правихме преходи. Връщайки си бързо топката и създавайки превъзходство", добави Хулио Веласкес.

Той коментира и предстоящата пауза в първенството свързана с мачовете на националните отбори: „Първо ще починем, после ще продължим с тренировките през седмицата. После кратка почивка и се връщаме към тренировъчен процес".

„Рожденият ми ден е важен празник, който ще споделя със семейството. Не само заради победата. Изключително съм доволен от начина, по който изглежда отбора и в двете фази. Победата е следствие на всичко това", завърши испанският специалист.