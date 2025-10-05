ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21434284 www.24chasa.bg

Оставеният извън националния Нюрнбергер се контузи още в 3-ата мин при реми в Германия

2012
Фабиан Нюрнбергер Снимка: Startphoto.bg

Левият бранител Фабиан Нюрнбергер, който за първи път след дебюта си за България през миналия септември остана извън състава на националния отбор, се контузи в Германия.

Той започна титуляр за „Дармщат" при ремито 1:1 като гост на „Холщайн" (Кил) в 8-ия кръг на Втора бундеслига.

След сблъсък със съперник още в 3-ата мин Нюрнбергер се хвана за лявото коляно, а физиономията му изразяваше болка.

Тепърва ще се разбере за каква травма става дума.

Новия селекционер Александър Димитров не повика Фабиан за световните квалификации с Турция и Испания.

Фабиан Нюрнбергер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)