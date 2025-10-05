Оставеният извън националния Нюрнбергер се контузи още в 3-ата мин при реми в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Левият бранител Фабиан Нюрнбергер, който за първи път след дебюта си за България през миналия септември остана извън състава на националния отбор, се контузи в Германия.

Той започна титуляр за „Дармщат" при ремито 1:1 като гост на „Холщайн" (Кил) в 8-ия кръг на Втора бундеслига.

След сблъсък със съперник още в 3-ата мин Нюрнбергер се хвана за лявото коляно, а физиономията му изразяваше болка.

Тепърва ще се разбере за каква травма става дума.

Новия селекционер Александър Димитров не повика Фабиан за световните квалификации с Турция и Испания.