Оставеният извън националния Нюрнбергер се контузи още в 3-ата мин при реми в Германия

Левият бранител Фабиан Нюрнбергер, който за първи път след дебюта си за България през миналия септември остана извън състава на националния отбор, се контузи в Германия.
Той започна титуляр за „Дармщат" при ремито 1:1 като гост на „Холщайн" (Кил) в 8-ия кръг на Втора бундеслига.
След сблъсък със съперник още в 3-ата мин Нюрнбергер се хвана за лявото коляно, а физиономията му изразяваше болка.
Тепърва ще се разбере за каква травма става дума.
Новия селекционер Александър Димитров не повика Фабиан за световните квалификации с Турция и Испания.