Виктория Томова отпадна от рускиня в Ухан

Виктория Томова Снимка: Joma/tennis

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира УТА 1000 на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3 654 963 долара.

Софиянката, която е 115-а в световната ранглиста, отстъпи пред 13-ата в схемата на пресявките Полина Кудерметова (Русия) с 4:6, 1:6 за 71 минути.

Томова поведе с 4:1 в първия сет, след което загуби 11 от следващите 12 гейма в мача и отпадна.

Вчера Томова надви третата поставена в пресявките Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:4, 6:1.

