Новият стадион на "Интер" и "Милан" готов до 5 г.

Новият футболен стадион в Милано, който ще замени историческия "Сан Сиро", ще бъде готов навреме за началото на сезон 2030/2031 в серия "А", заяви президентът на "Милан" Паоло Скарони.

"Росонерите" ръководят проекта, който получи одобрение от градския съвет тази седмица, заедно с градския си съперник Интер. Почти вековният "Сан Сиро" ще бъде съборен и ще бъде построено по-модерно съоръжение.

"Нашата цел е да завършим стадиона през 2030 година", каза Скарони пред финансовия вестник "Milano Finanza", добавяйки, че строителните работи трябва да започнат през 2027 година.