Умря милиардерът Милан Мандранич, купил Светльо Тодоров и Кишишев за "Портсмут" и "Лестър"

На 88 години в Белград е починал Милан Мандранич, сърбо-американският милиардер, който е трайно свързан с футбола. За последно бе вицепрезидент на "Войводина" (Нови Сад).

Мандранич е един от хората, създали Силициевата долина. Още в САЩ той започва инвестиции във футбола, като е един от основателите на Северноамериканската футболна лига и "Сан Хосе Ърткуейкс". И привлича в отбора великия Джордж Бест.

След като се разочарова от американските порядки, той започва с европейски клубове. Първо "Шарлероа", после "Ница". Но славата си придобива в Англия. Първо спасява от фалит "Портсмут" и с Хари Реднап и Светослав Тодоров го връща в елита. След това прави същото с "Лестър", където привлича Радостин Кишишев. И накрая срещу 1 паунд взема и изправя на крака "Шефилд Уензди".

Прибира се на Балканите, като основава отново "Олимпия" (Любляна). В един момент работи и със Стилиян Шишков в "Атланта Силвърбекс" в САЩ. И след това пое "Войводина".

В един момент Мандранич призна, че му е предлагано да влезе и в "Левски". Той имаше и апетит към Бербатов, когато бе в "Лестър", но призна, че нападателят, който бе в "Тотнъм" е прекалено скъп за възможностите му.