Рапър ще прави песен за световните вицешампиони на...

Сестри Стоеви ликуват с трофея в Ал Аин

1720
Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Поставените под номер 1 в основната схема Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите Tour Super 100 в Ал Аин (Обединени Арабски Емирства).

Европейските шампионки и пети от световното първенство в Париж тази година разгромиха на финала номер 5 Ян Фей Чън и Лян Чън Сун (Тайван) с 21:8, 21:13 за едва 26 минути на корта.

Така сестрите триумфираха след четири поредни победи в надпреварата.

За Стефани и Габриела Стоеви титлата е пета за 2025-а година след златото на вропейското първенство и първите места на турнирите Challenge в Иран, Италия и Белгия.

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

