Трогателната сцена с Дамян Колев и Анцани гвоздей при жребия за европейското

Сцената, при която Симоне Анцани след края на финалния мач от световното първенство по волейбол във Филипините успокоява плачещия и разтърсен от емоции Дамян Колев, бе гвоздей при жребия за европейските първенства вчера. Българското либеро участва в него.

"Преди броени дни целият свят видя един момент, който каза повече от хиляди думи...

Моментът, в който Симоне Анцани успокои нашето либеро, Дамян Колев, след загубения финал на Световното първенство – момент на човечност, уважение и истински спортен дух.

Снощи именно този кадър зае централно място по време на церемонията по теглене на жребия за Европейските първенства 2026 в Бари и отново разчувства всички в залата и пред екраните по целия свят.

Дамян беше специален гост и посланик на България, редом с негови колеги от останалите държави-домакини – символ на младостта, таланта и силата на нашия волейбол!", написаха от БФВ