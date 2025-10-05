Българин с тежък жребий на световното по джудо за младежи в Перу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виктор Скерлев ще започне с двубой срещу поляка Ярослав Ванков при 73-килограмовите на Световното първенство по джудо за младежи в Лима (Перу).

При успех го очаква лидерът в световната ранглиста и номер 1 в света от 2024-а Кейто Кихара (Япония).

Емил Вълчев (81 кг) стартира срещу японеца Хару Акита, който дебютира на шампионата.

При девойките София Рангелова (48 кг) излиза срещу шампионата от първенството на Океания Мариана Нунес (Бразилия), а Снежана Граматикова (57 кг) ще има за съперничка полякинята Кинга Чмелевска, пета от Европейското първенство тази година, съобщават от БФ Джудо.

Срещите започват 15:30 часа българско време.