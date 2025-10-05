Световният шампион Марк Маркес с контузия на ключицата

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес от "Дукати" е получил контузия на ключицата в резултат на сблъсъка с Марко Бедзеки по време на Гран При на Индонезия, съобщиха от неговия отбор.

В първата обиколка на състезанието Бедзеки се сблъска със задната част в мотора на Маркес и двамата паднаха в чакъла с висока скорост, като Маркес се претъркули през главата.

Испанецът, който спечели седмата си шампионска титла в MotoGP на Гран При на Япония миналата седмица, стоеше прегърбен край пистата няколко минути, преди да се изправи на крака и да тръгне, държейки се за рамото.

По-късно той се появи с превързана ръка, като членове на екипа на "Дукати" заявиха след състезанието, че има доказателства за фрактура след първоначалните прегледи, предава БТА.

"В резултат на днешната катастрофа на Гран При на Индонезия, Марк Маркес е получил контузия на дясната ключица. Испанският състезател ще пътува тази вечер до Мадрид за допълнителни медицински прегледи и за да се вземе решение за лечението, което ще се проведе", съобщи "Дукати" в изявление в социалните мрежи, цитирано от агенция Ройтерс.

Травмата е на рамото на ръката, която Маркес счупи по време на откриващото състезание за сезона през юли 2020 година в Херес, която го извади от строя за продължителен период от време и се наложиха няколко операции.

В отделно изявление "Априля" потвърди, че Бедзеки също ще бъде откаран в болница, за да се подложи на по-задълбочен преглед след катастрофата.

Състезанието беше спечелено от новобранеца Фермин Алдегер, който записа първа победа в кариерата си в "Кралския клас".