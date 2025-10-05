ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тя е красива, не остарява, без его и без заплата –...

Рапър ще прави песен за световните вицешампиони на България

1836
100 кила

Рапърът 100 кила разкри, че иска да напише песен, която да посвети на националния отбор по волейбол, стигнал до второто място в света във Филипините миналата неделя.

Пред Нова певецът говори за невероятния успех на момчетата на Джанлоренцо Бленджини.

„Чакам всеки един от тях да ми изпрати ключови думи, свързани със себе си, които ги превръщат от нормални хора във волейболни чудовища. Гордея се, че при посрещането им София слушаха моята песен „100 гайди".

Посветих я на всички спортисти, за да ги мотивирам и да им давам енергия. Ако искат преди всеки един техен мач взеам микрофона и уредбата и ще ги подгрявам", сподели рапърът.

100 кила

