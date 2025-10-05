ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът Хари Кейн на линия за Англия

Хора от медицинския щаб на "Байерн" извеждат Хари Кейн от терена. Снимка: Ройтерс

Нападателят на "Байерн" Хари Кейн ще пътува, за да се присъедини към националния отбор на Англия въпреки опасенията от контузия в мача от Бундеслигата срещу "Айнтрахт" (Франкфурт) в събота.

Капитанът на родината на футбола стана първият играч в елита на Германия, отбелязал 11 гола в първите шест кръга от сезона, след като се разписа при победата с 3:0.

10 минути преди края Кейн се срина на тревата след сблъсък с вратаря Кауа Сантос и се нуждаеше от третиране на десния си глезен. Той обаче успя да играе отново, преди да бъде заменен в 85-ата минута.

"Добре съм. Беше контакт до костта. Имах го преди няколко седмици и днес беше на същото място. Няколко дни и ще се оправи", каза Кейн.

Англия ще играе приятелски мач срещу Уелс в четвъртък, преди да поднови квалификациите за световното първенство през 2026 година срещу Латвия на 14 октомври.

