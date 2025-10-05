Любо Ганев: Групата ни за европейското е най-тежката

Президентът на волейболната федерация Любо Ганев коментира жребия за европейското догодина събрал световните ни вицешампиони с номер 1 в ранглистата Полша, Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел.

България е един от домакините на форума и националите на Джанлоренцо Бленджини ще играят мачовете си от първата фаза у нас.

"Групата ни е най-тежката. Хубавото е, че поляците ще дойдат с много фенове, много публика. Ще станат интересни мачове. Разчитам да играем колкото се може по-добре и да продължим във втората фаза, където са вече 1/8-финалите и 1/4-финалите.

Световното първенство вече е минало. Мислим занапред. Имаме да изиграем една волейболна Лига на нациите другото лято, надявам се там също да играем много добре, да постигнем добри резултати, момчетата да си затвърдят това самочувствие, което натрупаха тази година и след това в европейското първенство да влезем с пълна сила. Надявам се на пълни зали, а пък момчетата ще ни зарадват", заяви Ганев.