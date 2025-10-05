Шефът на каратето отличен в Риека

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Българска национална федерация карате (БНФК) Николай Цанев беше отличен със специален плакет от организаторите в Хърватия по време на церемонията по откриването на 24-о издание на турнира в Риека.

Плакетът беше връчен лично от генералния секретар на Европейската карате федерация Давор Ципек, който е и президент на Карате федерацията на Балканите и на Хърватската карате федерация.

Ципек благодари на Николай Цанев за подкрепата на родната федерация за развитието на каратето в Хърватия. Благодарности от името на организаторите към Цанев изказа и домакинът на турнира Мишо Берак, съобщават от централата.