Тя е красива, не остарява, без его и без заплата –...

Шефът на каратето отличен в Риека

1176
Николай Цанев Снимка: БНФК

Президентът на Българска национална федерация карате (БНФК) Николай Цанев беше отличен със специален плакет от организаторите в Хърватия по време на церемонията по откриването на 24-о издание на турнира в Риека.

Плакетът беше връчен лично от генералния секретар на Европейската карате федерация Давор Ципек, който е и президент на Карате федерацията на Балканите и на Хърватската карате федерация.

Ципек благодари на Николай Цанев за подкрепата на родната федерация за развитието на каратето в Хърватия. Благодарности от името на организаторите към Цанев изказа и домакинът на турнира Мишо Берак, съобщават от централата.

Николай Цанев Снимка: БНФК

