Везенков най-резултатен при старта на гръцкото първенство

Александър Везенков стана най-резултатен при победа на "Олимпиакос" на старта на новия сезон в баскетболното първенство на Гърция - над "Маруси" със 100:81.

Българският национал започна като титуляр и се отличи с 15 точки, 3 борби и 1 чадър за 17:51 минути. От неговите съотборници Тайсън Уорд вкара 14 точки, а за Маруси най-резултатен беше Дарил Мейкън младши с 20 точки и 6 асистенции.

Във втория кръг от шампионата "Олимпиакос" ще бъде домакин на "Панатинайкос" в голямото дерби на Гърция на 12 октомври.