От "Байерн" направиха традиционното си посещение на Октоберфест (Снимки)

От "Байерн" отбелязаха рекордната си победна серия от победи с посещение на традиционния бирен празник Октоберфест в Мюнхен.

С успеха с 3:0 в Бундеслигата над "Айнтрахт" (Франкфурт" спечелиха 10 поредни официални мача във всички турнири от началото на този сезон, което е рекорд за отбор от едно от първенствата в топ 5 на Европа (Германия, Англия, Италия, Испания, Франция).

Предишният най-добър резултат от девет победи беше постигнат под ръководството на треньора Юп Хайнкес през сезон 2012/2013, когато "Байерн" спечели Шампионската лига, Бундеслигата и купата на Германия.

"Това е десетата ни победа подред и, разбира се, все още се чудим какво можем да направим, за да се подобрим. Това винаги е фокусът - как да продължим да се развиваме и кой е следващият ни съперник", каза вратарят Мануел Нойер, след като се изравни с Томас Мюлер по най-много спечелени мачове от Бундеслигата в историята (362).