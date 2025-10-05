"Челси" остана с двама централни защитници

"Челси" остана само с двама здрави централни защитници, след като снощи Беноа Бадиашил и Джош Ачеампонг се контузика срещу "Ливърпул" на "Стамфорд Бридж".

Централните защитници получиха травми през второто полувреме, при това в рамките на 13 минути.

"Челси" разполага с още петима централни бранители, но всички те не бяха на разположение за игра, с изключение на един - Акел Дисаси.

Французинът обаче е част от отхвърлените играчи от треньора на "сините" Енцо Мареска.

Дисаси не е играл нито една минута от началото на сезона.

Тревор Чалоба, който отсъстваше заради наказание, се очаква да се завърне след междуналодната пауза.

"Челси" е и без Уесли Фофана, който страда от сътресение.

В лазарета е и Тосин Адарабиойо, който получи травма на прасеца по време на загрявката преди мача с "Брайтън" миналата седмица.

Ливай Колуил също е извън игра до края на сезона заради скъсана предна кръстна връзка.

Това принуди лондончани да сглобят нов център на защитата, като Рийс Джеймс заигра редом до Джорел Хато.

Въпреки контузиите и пренареждането на защитния вал именно "сините" успяха да вземат трите точки.

Големият герой за "Челси" бе Естевао, който вкара първото си попадение за клуба срещу шампионите от Мърсисайд, оформяйки крайното 2:1.

Помощник-треньорът Уили Кабайеро се изказа относно травмите на Ачемпонг и Бадиашил.

"Добре са. Малко се притесниха за състоянието си, но говорихме с тях и всичко е наред. Ще им бъде от полза паузата за националните отбори, за да се възстановят напълно", сподели Кабайеро.

Контузиите в състава не свършват дотук.

Извън строя остават Коул Палмър, Андрей Сантос, Дарио Есуго и Лиам Делап.

Добра новина за "Челси" бе дългоочакваното завръщане на Ромео Лавия, който се появи като резерва, заменяйки Бадишил.

Към този момент "Челси" е 6-и с 11 пункта.

"Ливърпул" е 2-и и е само на точка зад лидера "Арсенал".