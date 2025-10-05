ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кризата с боклука в София. Как се справи общината ...

Световна шампионка остава в "Марица"

Александра Китипова ще играе в "Марица" и през сезон 2025/2026, съобщават от волейболния шампион на България при жените в неделя.

Посрещачката има титла и купа България от миналия сезон, а също така бе част от историческото постижение на пловдивчанки, които за първи път преминаха груповата фаза на най-силния европейски клубен турнир Шампионска лига.

"Световна шампионка с националния отбор на България до 19 години, Александра ще продължи да се развива сред шампионките от "Марица", допринасяйки със своя талант и амбиция в двубоите за нови върхове в НВЛ, Купа България и Шампионска лига. Пожелаваме й силен и успешен сезон", се казва в съобщението.

