Модатата на малките футболни кори

Много професионални футболисти превърнаха в тенденция носенето на почти невидими кори по време на мачове. Но защо се използват такива, вместо стандартните по-големи модели?

Преди да дадем отговора на този въпрос нека изясним за какво изобщо служи тази част от екипировката на всеки футболист.

Основната им функция е да поглъщат енергията при удар, който иначе би поел директно бедрената кост на крака.

Без кори е много по-вероятно играч да получи сериозни наранявания при директни сблъсъци или при неприятни приземявания (счупвания, пукване или други травми).

Истината е, че играчите могат сами да изберат какъв размер кори да носят.

Най-често изтъкваните причини, които са посочвани от играчите са по-големият комфорт и по-лесното движение по терена.

Международният борд на футболните асоциации, който отговаря за правилата на играта, определя, че корите са задължителна част от екипировката на всеки футболист.

Правило 4.2 гласи, че корите трябва да:

- бъдат направени от подходящ материал

- да са с подходящ размер, който да осигурява разумна защита, да бъдат покрити от калците

- играчите сами носят отговорност за размера и пригодността на техните кори.

Правилото не уточнява какво означава "подходящ размер".

Това решение се оставя на всеки отделен играч.

В последните години се наблюдават все повече млади футболисти, че дори и някои от големите футболни звезди да носят по-малки кори по време на мачове.

Съдиите са задължени единствено да проверят дали играчът носи някакъв вид защита на краката си.

Наскоро снимка на 17-годиния халф на "Брайтън" Хари Хауел, който празнува с Джеймс Милнър, стана известна в социалните мрежи, след като феновете забелязаха огромната разлика в размера на техните кори.

Тези на Хауел едва се виждаха, докато Милнър носеше традиционни такива.

От асоциацията добавят, че играчите или родителите/настойниците на младите футболисти: "Носят лична отговорност за безопастността си на терена."

Независимо от това, че размерът на корите е личен избор, решенията, които са свързани със сигурността на играча, обикновенно се обсъждат с клуба и мединския екип.

Опасенията относно казуса с корите е, че малките такива не покриват достатъчна част от крака, което повишава значително риска от травми, особено при играчите на по-ниско ниво.

"Така наречените "микро" или "мини" кори могат да увеличат риска от контузии, тъй като покриват по-малка част от крака в сравнение с по-големите модели", завяват от английската Футболна асоциация.