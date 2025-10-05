Чакането продължава - "Добруджа" пак не спечели у дома, падна 0:2 от "Арда"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Арда" записа 3-а поредна победа в Първа лига. Тимът на Александър Тунчев победи 2:0 като гост "Добруджа". По този начин новака от Добрич продължава да няма успех, откакто се завърна в елита на стадион "Дружба".

Бирсент Карагарен откри през първата част след груба вратарска грешка. Точка на спора сложи Вячеслав Велев. Той получи на празна врата, след като стражът на домакините бе в противниковата половина за изпълнение на корнер.

С успеха кърджалийци събраха 12 точки се изкачват на 10-о място. Домакините остават пък на последното 16-о място в класирането само със 7 точки.