7 г. по-късно “Левски” на върха в разгара на сезона

Марин Петков се превърна в големия жокер на Хулио Веласкес

7 години по-късно “Левски” отново е на върха в разгара на сезона у нас. След изиграването на 11 мача “сините” не могат да бъдат изместени от лидерството до средата на октомври - в следващите близо 2 седмици първенството у нас се спира заради паузата на националите.

Играчите на Хулио Веласкес окупираха челната позиция още във вторник, когато победиха 1:0 “Ботев” (Пд) в отложен мач, а с успеха 3:1 над “Берое” в последния кръг преди паузата си гарантираха първото място. Така 26-кратните шампиони на България имат 3 точки аванс пред втория ЦСКА 1948, 4 пред “Черно море” и 5 пред “Лудогорец” - разградчани обаче са с 2 мача по-малко - единият е тази в София срещу ЦСКА.

За последно “Левски” бе лидер в класирането на този етап от първенството преди 7 г. На 20 октомври 2018 г., в 12-ия кръг, обаче “сините” са свалени от върха от абсолютния хегемон в родния футбол “Лудогорец”. На въпросната дата столичани падат 1:2 в Разград и сдават първото място.

Ситуацията може да се повтори и през настоящата кампания. “Сините” подновяват мачовете си в елита като гост на “Черно море”. При загуба на столичани и две победи на “Лудогорец” в отложения мач и след 2 седмици срещу “Спартак” (Варна) отново шампионите ще изместят “Левски”.

Иначе за пореден път през този сезон си пролича, че “сините” не умеят категорично да затварят мачове. Столичани допуснаха “Берое”, който бе с 10 души на терена, да изравни. И да се стигне “сините” да се изнервят на терена.

Испанският предводител на столичани Хулио Веласкес обаче вече има огромен жокер, който може да му донесе нужното, че отборът да спечели. И това е един от капитаните - Марин Петков. Юношата на “сините” за 4-и път от 5 мача бе оставен на пейката. А с влизането си веднага вкара на “Берое”, за да направи 2:1.По-късно националът на България асистира и на Гашпер Търдин, за да бъде оформен крайният резултат. С гола си срещу “Берое” Марин вече има 5 от началото на сезона - най-много от всички футболисти на “Левски”.

Преди няколко седмици Марин се появи на терена от пейката срещу “Локо” (Сф) при 1:1. А минути по-късно отбеляза и донесе трудния успех на “сините”.

“За малко можеше да изгорим”, каза след срещата Петков.

Треньорът на “сините” Веласкес пък отпразнува днес рожден ден. Испанският специалист навърши 44 години. Той разкри, че ще сподели деня със семейството.

“По-логично беше мачът да свърши с по-убедителен резултат”, каза Веласкес.