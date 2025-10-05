ЦСКА с най-много титли от държавното по джудо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Състезателите на ЦСКА взеха най-много титли - шест на държавното първенство по джудо за мъже и жени в Панагюрище.

При мъжете в най-леката категория до 60 кг първи стана Любослав Григоров, а Стилиян Бабачев спечели най-многобройната категория до 73 кг, в която на татамито излязоха 52 спортисти. Шампион стана и Борис Георгиев при 100-килограмовите.

При жените Габриела Димитрова победи на финала съотборничката си Алекса Георгиева в категория до 52 кг. Шампионки също са Калина Григорова (48 кг) и Ирина Железарска (над 78 кг).

Останалите категории бяха спечелени от Боян Йотов (66 кг, Локомотив, София), Христо Вълков (81 кг, Кодокан Пазарджик), Мариян Палев (90 кг, Кодокан Пазарджик) и Станислав Стефанов (над 100 кг, СА ЦСКА). При дамите титли завоюваха Таня Радулова (57 кг, Чавдар, Троян), Йоана Манова (63 кг, Кодокан), Анна-Мария Манушева (70 кг, ЦСКА, София) Калина Йорданова (78 кг, Илинден София).

В първенството участие взеха 331 състезатели, като 227 бяха при мъжете, а 104 при жените, съобщават от БФ Джудо.