Треньорът на "Добруджа" наистина пое отговорност - подава оставка

Старши треньорът на "Добруджа" Атанас Атанасов-Орела обяви след загубата у дома от "Арда" с 0:2 в 11-ия кръг на елита, че ще подаде своята оставка. Той смята, че отборът се представя добре като поведение на терена, играчите се стараят, влагат се, но няма резултати и има нужда от промяна.

При това положение, той е готов да поеме своята отговорност и ще информира клубното ръководство.

"И за да няма спекулации, аз сега ще говоря с ръководството и ще си подам оставката. Явно не нося късмет. Не мога да кажа, че не са се старали. Но като отборен дух като нагласа, стоим добре технико-тактически. По принцип – да, аз съм човекът, който изгради отбора до тука. Но просто ни липсва спортен шанс до днес. И когато няма резултатите, нали знаете кой е виновен?", обяви Атанасов, който за разлика от повечето свои колеги, които все поемат отговорност и си стоят на постовете наистина го направи.