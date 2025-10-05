ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Историческа победа за хандбалния "Бяла"

Александра Вътева 6-а на "Хокенхайм"

876
Александра Вътева Снимка: https:instagram.com/a_vateva/

Българската състезателка Александра Вътева, представител на отбора Proton Huber Competition, завърши на шесто място в клас Rookie в последния кръг на шампионата Porsche Carrera Cup, проведен днес на легендарната писта "Хокенхайм". Това е успех за нашето момиче, която е единствената жена в силната мъжка конкуренция и в престижната надпревара.

През уикенда Александра демонстрира стабилност и бързо адаптиране към състезателната среда, успявайки да се наложи сред младите пилоти в клас Rookie. Вътева показа зрялост в тактическото си шофиране и поддържане на темпо в трудни условия на пистата. Днес валеше сутринта, но за нейния старт пистата изсъхна и отборът избра гуми тип „слик", с които да кара.

„Щастлива съм, че успях да се включа в последните четири старта и да завърша сезона по този начин. Пистата беше предизвикателна, доста трудна и технична, но се справихме добре. Благодаря на целия екип на Proton Huber Competition за професионализма и подкрепата,"коментира след финала Александра Вътева.

Шестото място в клас Rookie е отличен завършек за кратката ѝ кампания през сезона и доказателство за потенциала и талантa на младата българска пилотка. След състезанията на Хокенхайм Александра Вътева заминава за Лондон, където е последна година студент по специалност „ Бизнес мениджмънт" в университет „Уестминстър".

Александра Вътева Снимка: https:instagram.com/a_vateva/

