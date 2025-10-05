С 800 000 лева реновират “Арена Созопол”

С 800 000 лева ще реновират стадиона в Созопол. Основно парите ще дойдат по европейска програма, която включва и общинско дофинансиране. Решението е на местния парламент, взето с пълно единодушие на редовна сесия. Парите ще бъдат насочени за цялостна подмяна на покритието на основния терен на “Арена Созопол”, което е с естествена трева. Ще се монтира нова модерна напоителна система.

Ще се извърши подмяна на всички ограждения и входни врати на спортния комплекс. Той разполага и с тренировъчен терен с изкуствена настилка. Тя ще бъде подменена с ново поколение трева. Ще се монтира и енергоспестяващо осветление.

Предвидени са и козметични промени и освежаване на съблекалните, съдийската стая, тази за допинг контрол, помещенията за треньорите и лекарския кабинет. “Арена Созопол” разполага с 3500 седящи места, всичките под козирка. Спортното съоръжение беше един от домакините на европейското първенство за юноши до 17 години през 2015-а, с център стадион “Лазур” в Бургас и тогава България получи отлична оценка от делегатите на УЕФА.

“Подобни инвестиции са възможни благодарение на европейско финансиране. Няма как да поддържаме този стадион само със собствени средства, затова се опитваме да привличаме по европроекти”, заяви кметът на община Созопол Тихомир Янакиев.

От ОФК “Созопол” са готови с варианти за стадиони, които да ги приютят по време на обновяването на “Арена Созопол”, което вероятно ще стартира през пролетта на 2026 година. Сред възможните "хазяи" на футболистите от ОФК “Созопол” са стадионите в Царево, Българово, Айтос и Карнобат.