10-а титла за “Макларън”, Оскар Пиастри пита: Отбор ли сме?

“Макларън” постигна целта си, но отношенията между двамата пилоти едва ли са станали по-близки.

Ландо Норис и Оскар Пиастри осигуриха 10-ата титла на отбора при конструкторите във Формула 1, като завършиха съответно трети и четвърти в Гран при на Сингапур. Така “Макларън” дръпна пред “Уилямс” във вечната класация, а начело с 16 титли е “Ферари”.

Без никакви проблеми от първа позиция победи Джордж Ръсел с “Мерцедес”. Световният шампион Макс Верстапен успя да удържи второто място, въпреки че непрекъснато се оплакваше от шибания си автомобил (“Ред Бул”). Още на старта Норис удари Пиастри и реакцията на австралиеца бе: “Това не е много отборна тактика. Добре ли е да ме блъска?”. В генералното Пиастри води с 22 т. пред съотборника си.

