Григор Димитров стана звезда и на Седмицата на модата в Париж

Григор Димитров стана редовен посетител и звезда на модните събития.

С приятелката си Ейса Гонсалес най-добрият български тенисист блесна на ревю в Милано, а дни по-късно бе в Париж.

На Седмицата на модата в столицата на Франция бившият №3 в света влезе в ролята на манекен на Lacoste, като се появи в компанията на Анна Уинтур (бивш главен редактор на Vogue) на легендата в тениса Винъс Уилямс.

Ако всичко се развива нормално, Димитров трябва да се завърне на корта на турнира в Стокхолм по-късно този месец.