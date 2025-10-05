Тунчев: Успяхме да излъжем "Добруджа"

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев коментира победата над "Добруджа" с 2:0 в Добрич:

"Определено очаквахме труден и оспорван двубой да се получи. Това беше нашата идея днес – не да се опитваме по някакъв начин да доминираме, по-скоро ако можем, да излъжем отбора на "Добруджа", успяхме. Знаем си нашите проблеми. Да, създаваме ситуации, но не успявахме да ги реализираме. Имаше малко или много психическо натоварване върху нас и малко бяхме изпаднали в дупка. Затова беше важно днес да спечелим този мач.

Днес не беше никак леко. Отборът на "Добруджа" разполага с мощ и височина в атаката. Видяхте, че през второто полувреме и особено в края на мача, всичко се сипеше в нашето наказателно поле. Разбира се, имахме и малко късмет, особено в някои ситуции. Нопък в други ние можехме да ги изиграем по-добре – например тези преходи, които направихме и през първото, и през второто полувреме, и да ги завършим по по-добър начин.

Ивелин Попов, Емил Виячки и Анатоли Господинов са само част от опитните футболисти, които днес са имали важна роля. Хора като тях трябва да излизат на преден план в такива мачове и го показаха. Също така Феликс Ебоа Ебоа днес беше на много високо ниво."