Историческа победа за хандбалния "Бяла"

Шампионът на България по хандбал за жени "Бяла" надделя над гостуващия ЖРД "Лития" (Словения) с 39:27 (17:10) и постигна историческа първа победа в Европейските клубни турнири.

С убедителния успех възпитаничките на Виктория Жосан наваксаха пасива си от 27:28 от първата среща преди седмица и се класираха за третия кръг на надпреварата за Купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при дамите.

Валерия Арушанян се отличи с 8 гола за успеха, а 5 добави преотстъпената от "Етър" украинка Александра Замишляк.

За словенките 9 пъти се разписа Зоя Вербовшек.