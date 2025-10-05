ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С 800 000 лева реновират “Арена Созопол”

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21438053 www.24chasa.bg

Историческа победа за хандбалния "Бяла"

1392

Шампионът на България по хандбал за жени "Бяла" надделя над гостуващия ЖРД "Лития" (Словения) с 39:27 (17:10) и постигна историческа първа победа в Европейските клубни турнири.

С убедителния успех възпитаничките на Виктория Жосан наваксаха пасива си от 27:28 от първата среща преди седмица и се класираха за третия кръг на надпреварата за Купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при дамите.

Валерия Арушанян се отличи с 8 гола за успеха, а 5 добави преотстъпената от "Етър" украинка Александра Замишляк.

За словенките 9 пъти се разписа Зоя Вербовшек.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)