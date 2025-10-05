ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С 800 000 лева реновират “Арена Созопол”

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21438291 www.24chasa.bg

Фейгин бронзова в Ница

1548
Александра Фейгин Снимка: Instagram/Alexandra_Feigin

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели бронзов медал при жените на турнира по фигурно пързаляне "Trophy Metropole" в Ница (Франция).

Тя събра сбор от 142.23 точки, след като беше четвърта в кратката и трета във волната програма.

Шампионка стана представителката на домакините Леа Серна със 177.38 точки, а втора е швейцарката Сара Франци със 153.37.

Кристина Григорова завърши на пето място със 124.20 точки, след като остана седма във волната след третото си място в кратката програма, а Киара Христова е осма със 111.27.

Александра Фейгин Снимка: Instagram/Alexandra_Feigin

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)