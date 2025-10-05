Фейгин бронзова в Ница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин спечели бронзов медал при жените на турнира по фигурно пързаляне "Trophy Metropole" в Ница (Франция).

Тя събра сбор от 142.23 точки, след като беше четвърта в кратката и трета във волната програма.

Шампионка стана представителката на домакините Леа Серна със 177.38 точки, а втора е швейцарката Сара Франци със 153.37.

Кристина Григорова завърши на пето място със 124.20 точки, след като остана седма във волната след третото си място в кратката програма, а Киара Христова е осма със 111.27.