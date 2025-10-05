ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българките започнаха защитата на европейската си титла в шахмата с ударна победа

Белослава Кръстева, Нургюл Салимова, Антоанета Стефанова, Гергана Пейчева и треньорът Петър Арнаудов Снимка: facebook.com/antoaneta.stefanova.9400

Тимът на България при жените постигна победа над Чехия с 4:0 точки в първия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия.

Нашите състезателки, които защитават титлата си от Будва през 2023 година, нямаха големи затруднения и стартираха ударно шампионата, в който участват общо 36 състава.

На първа дъска Антоанета Стефанова победи Юлия Мовсесян, а другият успех с белите фигури бе за Белослава Кръстева над Йоана Ворек на трета дъска. Нургюл Салимова на втора дъска и дебютантката в тима Надя Тончева на четвърта дъска спечелиха с черните фигури респективно срещу Лада Зелбова и Анна Лхотска.

При мъжете националният отбор на България отстъпи в първия кръг на един от фаворитите за златото - Нидерландия, с резултат от 0,5:3,5 точки.

Единственото реми бе постигнато от Момчил Петков на трета дъска, който раздели точката с белите фигури с Макс Вармердам. Аркадий Найдич, Мартин Петров и Радослав Димитров допуснаха загуби съответно от Аниш Гири, Йорден ван Фореест Ервин л'Ами.

При мъжете участват 40 отбора.

Европейското първенство продължава в понеделник с партиите от втория кръг.

