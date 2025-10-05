"Севиля" шокира "Барселона" с 4:1

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът Барселона допусна първа загуба за сезона в испанския елит, след като бе шокиран с 1:4 при гостуването на "Севиля" в 8-ия кръг.

Преди 4 дни каталунците паднаха у дома с 1:2 от ПСЖ в Шампионската лига.

Треньорът на "Барса" Ханзи Флик не можеше да разчита в този мач на контузените Ламин Ямал, Рафиня, Фермин Лопес и Гави и тяхната липса се отрази на представянето на тима.

Бившият нападател на "Барселона" Алексис Санчес () откри резултата от дузпа, а Исак Ромеро () удвои преднината на домакините. Нападателят на гостите Маркъс Рашфорд върна един гол в добавеното време на първото полувреме.

През второто полувреме нападателят на "Барса" Роберт Левандовски пропусна дузпа в 76-а минута, а в края на мача Хосе Кармона () и Акор Адамс вкараха за домакините.

"Севиля" има 13 точки и се изкачи на 4-о място в Примера дивисион. С 19 "Барселона" остава втори.