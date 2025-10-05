ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марина Кискинова: След 8 години лице на тотото раз...

Джокович оцеля в Шанхай, крампи отказаха Синер

Новак Джокович реве с пълно гърло сред победата. Снимка: Ройтерс

Сръбската легенда в тениса Новак Джокович оцеля при нечовешка влажност в Шанхай и елиминира в 3-ия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в китайския град квалификанта от Германия Яник Ханфман с 4:6, 7:5, 6:3. В следващата фаза Ноле среща Хауме Мунар от Испания.

"Жестоко е, когато имаш над 80 процента влажност ден след ден", призна 38-годишният Джокович след мача. "Прoсто трябва да се справиш с това, но за мене чисто биологично е малко по-трудно да се адаптирам и да го превъзмогна".

Яник Синер пък се оттегли в своята среща от третия кръг в средата на третия сет. Италианецът имаше силни крампи в краката и отпадна от Талон Грийкспоор (Нидерландия) след 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.

