ЦСКА спечели 25-ото издание на турнира в памет на волейболната легенда Борис Гюдеров

Снимка: ВК "Левски"

ЦСКА спечели 25-ото юбилейно издание на мемориалния турнир „Борис Гюдеров" в Перник. Трофеят бе връчен на победителите от дъщерята на легендарния волейболист на "Миньор "Ваня Гюдерова.

На второ място се класира отборът на "Левски", трети останаха волейболистите на "Миньор", а четвърти - "Монтана".

Бяха връчени награди за MVP на турнира от всеки отбор. Отличие в категорията получиха: Тодор Скримов за "Левски", Тодор Костов за ЦСКА, Виктор Жеков за "Монтана" и Стефан Маринов за "Миньор".

За най-добър разпределител бе отличен Висенте Монфорт от ЦСКА. Най-перспективен състезател на турнира стана Димитър Пейчинов от "Левски", а най-млад състезател е Димитър Денчов от "Миньор".

В последния мач "Миньор" победи "Левски" с 3:2 (18:25, 25:16, 20:25, 25:23, 15:10).

Снимка: ВК "Левски"

