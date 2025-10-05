ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Янев: За кратко време променяме облика на в...

Мъри Стоилов би 1:0 отбора на Ердоган и излезе 3-и в Турция

Станимир Стоилов Снимка: instagram.com/goztepe/

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" продължи чудесното си представяне в турския елит с домакинска победа 1:0 над "Истанбул Башакшехир" в 8-ия кръг от сезона.

Срещу отбора, чийто основен спонсор е свързан с фамилията президента на комшийката ни Реджеп Тайип Ердоган, в 43-ата мин точен бе бразилският нападател Жуан Сантос. 17 мин по-рано той изпусна дузпа.

Със събраните 16 точки тимът на Мъри излезе 3-и измествайки гранда "Фенербахче", който има същия актив.

Лидер с 22 точки е "Галатасарай", а "Трабзон" има 17. "Башакшехир" е 13-и с 6 точки.

"Гьозтепе" продължава да е без загуба - 4 победи и 4 ремита.

Станимир Стоилов

