Мъри Стоилов би 1:0 отбора на Ердоган и излезе 3-и в Турция

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" продължи чудесното си представяне в турския елит с домакинска победа 1:0 над "Истанбул Башакшехир" в 8-ия кръг от сезона.

Срещу отбора, чийто основен спонсор е свързан с фамилията президента на комшийката ни Реджеп Тайип Ердоган, в 43-ата мин точен бе бразилският нападател Жуан Сантос. 17 мин по-рано той изпусна дузпа.

Със събраните 16 точки тимът на Мъри излезе 3-и измествайки гранда "Фенербахче", който има същия актив.

Лидер с 22 точки е "Галатасарай", а "Трабзон" има 17. "Башакшехир" е 13-и с 6 точки.

"Гьозтепе" продължава да е без загуба - 4 победи и 4 ремита.