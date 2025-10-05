ЦСКА и "Лудогорец" се занулиха след над 2 часа битка в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА и "Лудогорец" се занулиха след здрав мач, продължил над 2 часа. Първата част бе с 9 минути добавено време заради димките на агитката на "червените", а втората - с над 5.

Последните 20 минути ЦСКА бе и с човек по-малко, след като Драгомир Драганов вдигна втори жълт картон на Жордао.

Христо Янев нахъсва своите по време на паузата заради димките.

"Червените" можеха да запишат и сензационна победа, но в добавеното време Леандро Годой с глава прати топката край гредата на Сержио Пат. След мача той се разплака.

Малко преди това Теодор Иванов, който изведе ЦСКА с капитанската лента едва си вкара автогол, но Фьодор Лапоухов спаси.

В добавеното време на първата част след намеса на ВАР бе отменен и гол с глава на Ивайло Чочев, който не поиска да празнува срещу бившия си тим. На графиката се видя, че става въпрос за сантиметри.

За първи път през сезона ЦСКА показа истинска игра и доста сериозно затрудни хегемона в родния футбол, като дори на моменти го надигра.

Георги Велинов бе уважен навръх роджедия си ден. Нталия Киселова отново бе на мача.

Шефката на парламента Наталия Киселова отново бе на трибуните. Преди мача ЦСКА уважи легендарния си вратар Георги Велинов за неговия 68-и рожден ден, но не успя да му подари победа.