Десподов влезе като смяна при интересна ситуация, ПАОК би шампиона "Олимпиакос"

ПАОК на Кирил Десподов би в Солун с 2:1 шампиона "Олимпиакос" в дербито на 6-ия кръг на гръцкия елит, а капитанът на България влезе на терена в 63-ата мин при интересна ситуация.

Бразилецът Тайсон изравни се затича към треньора Разван Луческу, за да му се развика ядосан: Айде сега ме извадете!, виждайки Десподов вече беше готов да се появи в игра. Луческу направи смяната, след което прегърна ядосания голмайстор.

В 73-ата мин от дузпа Андрия Живкович вкара.

Чикиньо бе открил за гостите в 22-атамин.

АЕК е на върха с 16 точки пред ПАОК с 14, Олимпиакос е трети с 13.