ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Янев: За кратко време променяме облика на в...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21439401 www.24chasa.bg

Десподов влезе като смяна при интересна ситуация, ПАОК би шампиона "Олимпиакос"

1104
Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

ПАОК на Кирил Десподов би в Солун с 2:1 шампиона "Олимпиакос" в дербито на 6-ия кръг на гръцкия елит, а капитанът на България влезе на терена в 63-ата мин при интересна ситуация.

Бразилецът Тайсон изравни се затича към треньора Разван Луческу, за да му се развика ядосан: Айде сега ме извадете!, виждайки Десподов вече беше готов да се появи в игра. Луческу направи смяната, след което прегърна ядосания голмайстор.

В 73-ата мин от дузпа Андрия Живкович вкара.

Чикиньо бе открил за гостите в 22-атамин.

АЕК е на върха с 16 точки пред ПАОК с 14, Олимпиакос е трети с 13.

Кирил Десподов Снимка: x.com/paok_fc

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)