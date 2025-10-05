Христо Янев: За кратко време променяме облика на всеки един в ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира нулевото равенство с "Лудогорец" в София в мач от 11-ия кръг на Първа лига"

"Поздравих момчетата в съблекалнята. Показаха голямо желание, показаха дух и това трябва да виждаме постоянно. Това може да промени облика на ЦСКА и по този начин да върнем нашата увереност. Създадохме много ситуации, не съм доволен от резултата. Бяхме на косъм от това да отбележим гол, имахме 2-3 стопроцентови ситуации в края. Бяхме непримирими, не се дръпнахме в глуха защита и използвахме всяка възможност да атакуваме.

За много кратко време успяваме да променим облика на всеки един. Бяхме добри в притежанието на топката, в прехода в атака, защитавахме по начина, по който бяхме планирали. Само червеният картон ни попречи да изпълним накрая плана си докрай.

Трябва да имаме търпение, пътят ще бъде труден и тежък, но ние сме тук, за да го извървим."