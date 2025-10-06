Треньорът на "Лудогорец": Дойдоха хора, които не знаеха какво се случва и искаха да направят проблем

Наставникът на "Лудогорец" Руи Мота коментира ситуацията на почивката при нулевото реми с ЦСКА в София, при която имаше конфликт със спортния директор на ЦСКА Бойко Величков. Той искаше някакви обяснение от португалския треньор и бе възпрян от колегата си в разградския тим Козмин Моци.

"Играчите ми казаха, че са замервани от публиката с монети. За напрежението в тунела – видяхте как третираха нашите играчи. Не беше нормално. Говоря единствено с треньора, и той говори единствено с мене. Ако искат да говорят с щаба ми, това не е окей.

Аз не искам да говоря с техния щаб. Но всичко беше нормално. След това дойдоха хора, които не знаеха какво се случва и искаха да направят проблем. Това е футболът, особено при такова съперничество. В крайна сметка за мене всичко приключи нормално.

Съдиите? Няма да коментирам. Има хора, които трябва да се занимават с това. Моето мнение е различно, но това е положението."