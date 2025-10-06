ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф в ЦСКА: Имаме липса на късмет от доста време

Бойко Величков Снимка: CSKA.bg

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков похвали играчите за представянето им при нулевото равенство срещу "Лудогорец".

"Беше належащо да покажем, че този отбор може да изглежда по различен начин като отношение и борба на терена, това видяхме с едно голямо "но". Имаше ситуации, които предполагаха по-скоро отбелязване, отколкото пропуск. Ние имаме липса на късмет от доста време. Можем много ситуации да извадим, от които можехме да спечелим точки. Вярвам, че късметът трябва да си го заслужиш, а явно ние все още не сме го заслужили. ЦСКА трябва да изглежда по този начин като желание да се побеждава, като игра. Далеч сме от класата", призна директорът.

