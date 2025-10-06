За фурор на Евро 2026: България трябва да изхвърли световния или олимпийския №1

Новите народни любимци от националния отбор на България по волейбол за мъже ще играят пред родна публика на европейското първенство през 2026 г. срещу актуалния №1 в световната ранглиста, действащ еврошампион и бронзов медалист от световното първенство във Филипините - Полша.

Това отреди тегленият в Бари жребий за груповата фаза на шампионата на Стария континент. Евро 2026 е от 9 до 26 септември.

Домакини са 4 страни - Италия, България, Финландия и Румъния. На българска земя ще се играят срещи до 1/4-финалите, а заключителната фаза - полуфиналите и мачовете за медалите, ще се проведе изцяло на италианска територия. По план домакинството ни на Евро 2026 трябва да е във Варна, но след фурора на световното първенство, завоюваните сребърни медали и огромния интерес все по-сериозно се заговори, че България ще домакинства в София.

Всеки от домакините (които са и водачи на групата) имаше право да избере един от съперниците си, а останалите 4 отбора до допълването на групите до 6 отбора се теглеха от урни (от първа до четвърта) спрямо позицията на съответния отбор в ранглистата.

България избра Северна Македония. От първа урна, в която бяха още Словения, Сърбия и Франция, ни се падна Полша. От втора урна - Украйна. Отборите от трета урна тегли Дамян Колев, който бе поздравен за българския успех на световното. Самият той си пожела и финал на Евро 2026, след което за България изтегли Португалия, която победихме на 1/8-финалите във Филипините. От четвърта урна ни се падна Израел.

Първите 4 от всяка от 4-те групи продължават към 1/8-финалите. Нашият поток в елиминациите включва групата от Румъния, където са Франция, Германия и Турция. Това означава, че, за да продължим към полуфиналите и разпределението на медалите в Италия, на родна земя ще трябва да изхвърлим “извън борда” поне един измежду световния №1 и действащ европейски шампион Полша и актуалния олимпийски шампион Франция, който ще е свръхмотивиран след разочарованието на световното.

На полуфиналите се очаква да имат “резервирано” място домакините от Италия - световните шампиони са в една група със Словения, а от 1/8-финалите се “смесват” с потока от групата във Финландия, където изпъква отборът на Сърбия.

Жребият за Евро 2026 за мъже:

ГРУПА А: Италия, Швеция, Словения, Чехия, Гърция, Словакия

ГРУПА B: България, Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия, Израел.

ГРУПА C: Финландия, Естония, Сърбия, Белгия, Нидерландия, Дания

Група D: Румъния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария

“Групата ни е най-тежката. Хубавото е, че поляците ще дойдат с много фенове. Ще станат интересни мачове. Разчитам да играем колкото може по-добре и да продължим във фазата на елиминациите. Световното първенство вече е минало. Мислим напред. Догодина първо имаме да играем в Лигата на нациите.

Надявам се там също да се представим много добре, да постигнем добри резултати, момчетата да си затвърдят самочувствието, което натрупаха тази година, и след това за европейското първенство - с пълна сила. Очаквам пълни зали, пълна подкрепа, както беше досега, а пък момчетата ще ни зарадват”, коментира президентът на волейболната ни федерация Любомир Ганев.

Женският национален отбор на България попадна в напълно приемлива група спрямо актуалното състояние - тази в Бърно с домакин Чехия. Евро 2026 при дамите е от 21 август до 6 септември.

Жребият за Евро 2026 за жени:

ГРУПА А: Турция, Латвия, Полша, Германия, Унгария,

ГРУПА B: Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна, България, Гърция

ГРУПА С: Азербайджан, Португалия, Нидерландия, Белгия, Румъния, Испания

ГРУПА D: Швеция, Черна гора, Италия, Франция, Словакия, Хърватия

“Момичетата също имат своя шанс да продължат напред. В група сме с отбори, които сме побеждавали. Чехия направи сериозно представяне тази година в Лигата на нациите. Но аз съм сигурен, че нашите момичета ще направят всичко, за да ни зарадват и те”, коментира Ганев.

